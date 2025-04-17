Китай постачає РФ артилерію і порох / © Associated Press

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КНР постачає РФ артилерію і порох. Ба більше, є дані, що представники Китаю займаються виробництвом деякої зброї на території Росії.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу 17 квітня.

Він, спираючись на інформацію від розвідок, заявив, що представники Китаю займаються виробництвом деякої зброї на території Росії.

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«Ми отримали нарешті інформацію, що Китай поставляє зброю РФ. На сьогодні ми маємо інформацію загальну від Служби безпеки, від розвідок про порох, артилерію. І я думаю, що ми дуже детально зможемо про це сказати наступного тижня… Ми вважаємо, що представники Китаю займаються виробництвом деякої зброї на території Росії», — сказав Зеленський журналістам.

Нагадаємо, раніше йшлося про військовополонених з Китаю, які стали обличчям нового інформаційного кроку України. Так Київ намагається натиснути на Пекін та Захід одночасно.

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