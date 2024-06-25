Як стверджує Фарадж, повернути Крим буде "дуже складно".

Лідер британських реформаторів Найджел Фарадж заявив, що розширення НАТО та Європейського Союзу "тиснуть на Росію". Він різко розкритикував Бориса Джонсона за "відмову від мирної угоди".

Про це пише The Times.

"Україна повинна погодитися на мирну угоду з Росією, інакше ризикує, що кожен молодий українець буде вбитий", – поділився Фарадж своїми поглядами на війну.

За його словами, буцімто "в інтересах миру" президент Зеленський має "переглянути свої амбіції повернути всі території", втрачені внаслідок вторгнення президента Путіна.

Крім цього, Фарадж розкритикував Бориса Джонсона за відмову від "перспективи мирної угоди", що призвело до незліченних смертей. Він наголосив, що для посередництва в переговорах між Україною та Росією потрібні додаткові зусилля, а Британія та інші західні союзники нереалістично підтримують мету Зеленського.

Нагадаємо, британський опозиційний політик Найджел Фарадж оскандалився, заявивши, що Захід "спровокував" Путіна на вторгнення до України розширенням НАТО і ЄС. Це викликало різко негативну реакцію в представників провідних політичних партій Великої Британії.

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