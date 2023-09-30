Україна має право атакувати ракетами Taurus військові об’єкти в Росії — голова комітету Бундестагу

Німецька політикиня закликала не вагатися з передаванням цієї зброї ЗСУ.

Голова оборонного комітету німецького парламенту Марі-Агнес Штрак-Ціммерман вважає, що удари німецькими крилатими ракетами Taurus по військових об’єктах території Росії не суперечать міжнародному праву.

Про це політикиня заявила в інтерв’ю виданню Berliner Morgenpost.

"Міжнародне право дозволяє Україні атакувати військові об’єкти на території російського агресора. Абсолютно незалежно від того, де була виготовлена зброя і хто її постачав", – підкреслила вона.

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Штрак-Ціммерманн закликала не повторювати попередніх помилок і не вагатися з передаванням цієї зброї ЗСУ.

"Ми повинні негайно доставити Taurus, тому що прицільним використанням крилатих ракет українська армія може серйозно порушити російські поставки. Кожен з нас зважує свої дії. Але ви також можете продовжити страждання, надто довго вагаючись", – заявила вона.

Нагадаємо, у Німеччині не поспішають ухвалювати рішення щодо надання Україні крилатих ракет Taurus. Канцлер Олаф Шольц хвилюється, що українські війська почнуть застосовувати це озброєння для ударів по території РФ.

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