"Україна має право на самооборону": Столтенберг про дозвіл бити зброєю Заходу по РФ

Україна має безумовне право захищатися за допомогою ударів по російській території.
Україна має право на самооборону й може завдавати ударів західною зброєю по території Росії.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю "Радіо Свобода".
"Треба пам’ятати, це – військова агресія. Росія напала на іншу країну – і це грубе порушення міжнародного права. Згідно з міжнародним правом, самооборона є легітимною, з огляду на те, що робить Україна, тобто вони захищаються самі. А право на самооборону включає також право на завдання ударів по цілях на території агресора. І це саме те, що Україна повинна мати змогу робити. Не в останню чергу в Харкові, бо там лінія фронту і кордон більш-менш збігаються. Я вітаю, що союзники по НАТО послабили обмеження і дали зрозуміти, що, звичайно, Україна має право на самооборону", - сказав він.
Він також зазначив, що удари мають відповідати міжнародному праву і виконуватися відповідально.
Нагадаємо, що адміністрація президента США Джо Байдена дозволила Україні бити по території Росії американської зброєю, але виключно по районах, що межують з Харківщиною.
Російський політик, очільник думського комітету з оборони Андрій Картаполов пригрозив США через позицію Вашингтона щодо ударів по РФ. З його слів, нібито ймовірне рішення Вашингтона не позначиться на перебігу "СВО".
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