Україна має право захищатися, навіть якщо букмекери "не дають великих шансів на перемогу" - Орбан

Україна має право захищатися, навіть якщо букмекери "не дають великих шансів на перемогу" - Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна має право захищатись від російських окупантів.

Однак питання полягає в тому, як відреагує Європа і які пропозиції вона внесе для вирішення конфлікту: чи хоче вона сприяти тривалій війні, чи вона запропонує припинення вогню та мирні переговори.

Про це повідомляє Telex та HGV.

"Україна має право захищатися. Якщо уряд вирішив боротися, це не можна оскаржувати, навіть якщо букмекери не дають великих шансів на перемогу", - сказав Орбан.

Біда, за словами угорського прем'єра, в тому, що майже ніхто в Європі не говорить голосом миру.

"Ми повинні говорити голосом миру", – наголосив Орбан і додав, що зрештою цей голос буде у більшості.

Угорський прем’єр також заявив, що Євросоюз повинен змінювати свою стратегію, адже якщо слідом за нафтою ЄС запровадить обмеження на газ, "це матиме серйозні наслідки".

Орбан зазаначив, що війна в Україні лише частково спричинила зростання цін, а подальше зростання спричинене саме запровадженими санкціями.

"Ми повинні фінансувати мир, а не війну", — сказав Орбан і додав, що сьогодні існують ділові кола, "зацікавлені у війні".

Нагадаємо, за словами політолога Дмитра Тужанського, прем’єр Віктор Орбан своїми діями провокує не лише Україну, а й Брюссель. Проросійськість Угорщини дорівнює антизахідності, тому проти країни сьогодні розпочато низку процедур щодо того, наскільки угорські законодавчі розпорядження відповідають правилам Євросоюзу.

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