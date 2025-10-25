Україна “майже виключила” Росію зі світового експорту бензину: Буданов розповів, як це вдалося

Начальник ГУР МО Кирило Буданов

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Україні вдалося майже повністю виключити Росію із сектору світового експорту бензину завдяки ударам вглиб території ворога. Успіх цієї стратегії зумовлений тим, що Росія не може забезпечити надійну протиповітряну оборону для всіх своїх критично важливих об’єктів.

Про це він розповів в інтерв’ю італійському виданню Il Foglio.

Стратегія «глибинних ударів» і параліч нафтоперероблення

Начальник ГУР зазначив, що українські «глибинні удари» зосереджені на двох ключових напрямках:

Значно паралізувати видобуток і перероблення російської нафти, які є одним з основних джерел наповнення бюджету РФ. Уражати оборонну промисловість та підприємства, що допомагають виробляти озброєння та техніку для російської армії.

Буданов наголосив на принциповій різниці між українськими та російськими атаками.

«Ми не боремося цілеспрямовано проти суспільства Російської Федерації», — зауважив він.

Українська стратегія вже дає помітні економічні результати, що підтверджується даними про експорт вуглеводнів.

«Із сектору експорту бензину ми їх майже виключили», — заявив очільник української розвідки.

За його словами, успіх уражень зумовлений тим, що ППО Росії сконцентрована вздовж кордону, на окупованих українських територіях, а також для захисту Москви та Санкт-Петербурга. Коли українські дрони долають систему, розташовану вздовж лінії розмежування, їхній подальший політ через територію РФ «завжди відбувається без проблем». Наступна ППО зустрічається вже лише на лінії захисту конкретного об’єкта.

«Тепер Російська Федерація намагається збільшити їхню кількість, але кількість [об’єктів для захисту] занадто велика, щоб захистити все», — пояснив Буданов.

Він додав, що росіяни намагаються компенсувати фінансові втрати, «експортуючи більше сирої нафти та скрапленого газу, щоб збалансувати доходи свого бюджету».

Економіка РФ стійка, але не без енергетичних доходів

Буданов визнав, що російська економіка виявилася досить стійкою для продовження війни, попри те, що багато військових діячів РФ на початку повномасштабного вторгнення вважали армію сильною, а економіку — слабкою.

«Але ми виявили, що вірно все навпаки», — сказав він.

На думку Буданова, саме доходи від енергетичної галузі дозволяють Росії воювати.

«Не маю на увазі лише нафту, я говорю про весь сектор енергетичних ресурсів. … Якби було запроваджено справжнє ембарго на російські вуглеводні та продукти, отримані з вуглеводнів, загальна картина була б зовсім іншою».

Навіть під час обговорення скорочення залежності від російського газу, обсяги експорту російського скрапленого газу (СПГ) зростають настільки, що компенсують скорочення споживання трубопровідного газу.

«Без доходів від енергоносіїв Росія не змогла б продовжувати цю війну», — констатував начальник ГУР.

Допомога США та заклик до Європи

Щодо підтримки союзників, Буданов лаконічно відповів на питання, чи допомагає американська розвідка українським силам завдавати «глибинних ударів» по території РФ.

«Ми всі є частиною цього процесу», — ухилився від прямої відповіді Буданов.

Він також порівняв ситуацію в Україні з історичним закликом італійського національного героя Джузеппе Гарібальді.

«Я цитую вашого національного героя, Джузеппе Гарібальді, який сказав: „Тут ми створимо Італію або помремо“. Ось, це стосується і нас, ми маємо створити Україну або померти», — підкреслив керівник розвідки.

Кирило Буданов додав, що головне, чого потребує Україна, — це збереження єдності світу у підтримці.

«Якщо є єдність, навіть українці це відчувають, і єдність у нашому суспільстві цементується. І будьмо чесними: за таких умов ніхто не зможе нас перемогти», — наголосив начальник української розвідки.

Нагадаємо, Буданов висловився щодо майбутнього України, наголосивши, що країна не матиме «абсолютно мирного, беззагрозливого життя» у найближчі роки. Тому наша держава має стати «сталевим дикобразом», тобто створити таку оборону, яка зробить Україну «абсолютно недоступною для зовнішнього агресора».