Російський танкер Arctic Metagaz, який загорівся у Середземному морі / © скриншот з відео

У Середземному морі спалахнув підсанкційний російський танкер для перевезення скрапленого газу Arctic Metagaz. Джерела повідомляють про ймовірну атаку морським дроном, до якої може бути причетна Україна.

Про це пише Reuters.

У Середземному морі загорівся підсанкційний російський танкер Arctic Metagaz, про що 3 березня поінформували джерела у сфері морської безпеки. Своєю чергою збройні сили Мальти заявили, що членів екіпажу знайшли живими — вони перебувають у рятувальному човні в межах лівійської зони пошуку та рятування.

Судно, на яке поширюються санкції США та Великої Британії, востаннє фіксувалося 2 березня поблизу узбережжя Мальти — про це свідчать дані сервісу відстеження MarineTraffic.

Одне з джерел припустило, що танкер міг стати ціллю морського безпілотника. Також висловлюється версія про можливу причетність України, однак жодних доказів цього не наведено.

Пожежа на російському танкері Arctic Metagaz

У збройних силах Мальти підтвердили отримання сигналу лиха та повідомили, що встановили місцеперебування судна, не розкриваючи подробиць щодо його стану.

«Під час пошукової операції в лівійській зоні відповідальності за пошук і рятування було виявлено тих, хто вижив, у рятувальному човні. Увесь екіпаж перебуває в безпеці на борту човна», — зазначено в повідомленні.

Російська керуюча компанія LLC SMP Techmanagement, виробник СПГ «Новатек», а також Міністерство транспорту РФ поки що не надали коментарів у відповідь на відповідні запити.

Служба безпеки України також наразі не прокоментувала ситуацію.

Боротьба з «тіньовим флотом» Росії

До слова, у січні президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що французькі ВМС за підтримки союзників затримали в Середземному морі нафтовий танкер «тіньового флоту» РФ, який порушував санкції. Судно, що йшло під чужим прапором, було перенаправлено для судового розслідування. Макрон наголосив, що Франція рішуче припинятиме спроби Росії фінансувати війну через обхід міжнародних обмежень.

1 березня у Бельгії військові вперше затримали нафтовий танкер російського «тіньового флоту» під назвою Ethera. Операцію «Синій порушник» провели спільно з французькими силами. Судно під прапором Гвінеї, яке перебуває під санкціями ЄС та США, конвоюють до порту Зебрюгге.

Зауважимо, в середині лютого заступник очільника МЗС РФ Сергій Рябков пригрозив ЄС «поганими наслідками» у відповідь на обговорення можливого силового захоплення суден російського «тіньового флоту». Ця реакція виникла після повідомлень про те, що країни Європи та Велика Британія розглядають можливість зупинки та перехоплення танкерів, які допомагають Москві обходити нафтові санкції.