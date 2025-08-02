Військова допомога від США / © ТСН.ua

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Сполучені Штати та НАТО працюють над новим механізмом постачання американської зброї Україні, яку оплачуватимуть інші держави-члени Альянсу.

Про це у п’ятницю, 1 серпня, повідомило агентство Reuters з посиланням на власні джерела.

Згідно з цим новим механізмом, Україна визначатиме пріоритетність постачання необхідної їй зброї та боєприпасів частинами на суму приблизно 500 мільйонів доларів, а союзники по НАТО — координовані генеральним секретарем Марком Рютте — потім домовлятимуться між собою про те, хто пожертвує або оплатить обладнання зі списку, зазначає Reuters.

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Завдяки такому підходу союзники НАТО сподіваються забезпечити Україну зброєю на суму близько 10 мільярдів доларів, сказав європейський чиновник, який побажав залишитися анонімним.

«Це відправна точка, і це амбітна мета, до якої ми прагнемо. Ми на цьому шляху. Ми підтримуємо ці амбіції», — додав неназваний чиновник.

Якщо країна НАТО вирішить передати Україні зброю з власних арсеналів, механізм, який зараз розробляється, дозволить цій країні обійти тривалі процедури продажу зброї США для поповнення власних арсеналів, заявив американський чиновник, який також побажав залишитися анонімним.

Але країна повинна буде заплатити Сполученим Штатам авансом за швидшу доставку обладнання, іншим варіантом буде просто заплатити Вашингтону за американську зброю або боєприпаси, які потім будуть відправлені безпосередньо до України.

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За словами двох джерел, наразі в рамках нового механізму ведуться переговори щодо щонайменше одного траншу військового обладнання для України, хоча неясно, чи вже було перераховано кошти до США для цієї мети.

Минулого місяця президент Трамп заявив, що США постачатимуть зброю Україні за кошти європейських союзників, але не уточнив, як це буде зроблено.

Нагадаємо, у Кремлі заявили, що «уважно відстежують» повідомлення, що стосуються постачання західної зброї до України. При цьому Москва цинічно звинуватила Європу у тому, що закупівлею зброї вона провокує продовження війни.