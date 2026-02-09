Україна може стати членом ЄС вже 2027-го: Bloomberg розкрив деталі таємного плану

ЄС розглядає нові сценарії вступу України — Bloomberg / © ТСН.ua

Реклама

Європейський Союз готує низку варіантів, які дозволять закріпити членство України у майбутній мирній угоді.

Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Серед варіантів, які розглядаються, — надання Києву захисту, що забезпечується членством у ЄС, а також негайного доступу до деяких прав членства.

Реклама

Водночас, за словами джерел, Євросоюз може надати Україні чіткі часові рамки кроків, які їй потрібно зробити для просування офіційної процедури.

Інші варіанти, що розглядаються, включатимуть продовження існуючого шляху приєднання або запровадження перехідного періоду та поступового членства в процесі.

Проект мирного плану з 20 пунктів, над яким Україна працює переважно разом зі США, передбачає членство в ЄС у 2027 році, а Київ тим часом отримає деякі переваги членства в проміжний період.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна прагне приєднатися до блоку до цього року, оскільки членство є ключовою гарантією безпеки.

Реклама

Майбутній вступ Києва до ЄС є частиною обговорення мирної угоди, заявив речник Європейської комісії у відповідь на запитання Bloomberg.

ЄС будує тісні зв’язки з країнами-кандидатами напередодні їхнього вступу. У випадку України, блок вже використовує такі можливості в рамках Угоди про глибоку та всеохоплюючу вільну торгівлю

Україна отримала статус кандидата на членство в ЄС у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення Росії, а також дозвіл на початок переговорів про вступ наприкінці 2023 року. Формальні переговори розпочалися у 2024 році, але процес загальмувала Угорщина. Членство в ЄС зазвичай триває роками, і прогрес вимагає підтримки всіх держав-членів Євросоюзу, нагадали у виданні.