Україна може отримати $50 млрд кредиту за рахунок російських активів: що пропонує Єврокомісія

Перед наданням кредиту Велика сімка хоче бути впевненою, що режим санкцій ЄС щодо заморожених російських активів не буде скасовано.

У п’ятницю, 13 вересня, Європейська комісія представила послам ЄС три нові способи поновлення санкцій щодо заморожених активів центрального банку Росії. Це необхідна умова для забезпечення позики Великої сімки (G7) Україні у розмірі 50 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на трьох неназваних дипломатів ЄС.

За нинішньої ситуації для відновлення санкцій проти Росії кожні 6 місяців потрібне одностайне голосування 27 країн-членів ЄС. Раніше лідер Угорщини Віктор Орбан затримував фінансування та законодавчі акти, спрямовані на допомогу Україні.

Щоб забезпечити позику, G7 хоче бути впевненою, що режим санкцій ЄС щодо заморожених російських активів не буде скасовано.

Перший варіант виходу із ситуації – це п’ятирічне блокування активів центробанку РФ з переглядом кожні 12 місяців і кваліфікована більшість країн ЄС, щоб розморозити активи.

Другий варіант - відновлення заморожування активів кожні 36 місяців одностайним голосуванням. Третім варіантом було б продовження терміну продовження всіх санкцій, пов’язаних з Росією, до 36 місяців із нинішніх шести місяців.

“Загалом дуже конструктивна та позитивна зустріч. У залі було загальне відчуття, що країни-члени [Євросоюзу] хочуть знайти шляхи”, — сказав один із дипломатів.

Дипломати сказали, що Єврокомісія заздалегідь обговорила усі три варіанти зі Сполученими Штатами.

Лідери Великої сімки та ЄС у червні 2024 року погодилися використати відсотки із заморожених російських активів для підтримки кредиту G7 для України, щоб допомогти їй захиститися від повномасштабного вторгнення Росії. Активи, якими володіють члени G7, становлять близько 300 мільярдів доларів, причому більша частина з них - у Європі, в бельгійському депозитарії цінних паперів Euroclear.

Нагадаємо, раніше голова Національного банку України Андрій Пишний розповів, чи вистачить заморожених активів РФ для компенсації збитків, завданих війною.

Єврокомісія дозволила використовувати заморожені активи Росії на користь України

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