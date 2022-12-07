Україна може отримати із фонду НАТО кошти, які призначалися Афганістану: про яку суму йдеться

НАТО може віддати Україні кошти Цільового фонду Афганської армії. Після захоплення влади талібами, ці гроші нема кому передавати.

Країни НАТО розглядають можливість виділити Україні кошти із грошового фонду, який передбачався для підтримки афганських сил безпеки. Ці гроші можуть надати Україні уже найближчими тижнями.

Про це пише Politico із посиланням на пʼятьох західних офіційних осіб.

Гроші Цільовогу фонду Афганської національної армії використовувалися для оснащення та навчання військ цієї країни до захоплення влади талібами.

До цього часу Фонд був заморожений. Альянс працював над створенням механізму для передавання грошей назад окремим країнам або ухвалення нової цілі. Зазначається, що чиновники НАТО понад місяць обговорювали можливість використання афганських коштів для України.

За словами двох західних чиновників, Київ попросив країни НАТО розглянути можливість перерахувати частину з 3,4 мільярда доларів, щоб допомогти у боротьбі з Росією.

Перерозподіл афганських коштів здебільшого не викликає розбіжностей в Альянсі. Кожна країна-донор сама вирішує, як використовувати ці гроші. Деякі країни НАТО розглядають можливість використання частини або всіх цих коштів для України.

Але окремі країни стикаються зі зростаючою напругою вдома щодо виділення нової допомоги Україні у той час, коли у них самих – висока інфляція та зростання цін на енергоносії.

За інформацією видання, принаймні одна країна вже взяла на себе зобов’язання виділити свою частку фонду для України, тоді як для багатьох інших союзників це питання залишиться предметом обговорення після повернення грошей до національної скарбниці.

США не є учасником Цільового фонду Афганської національної армії. Але адміністрація Байдена закликала своїх європейських партнерів продовжувати допомагати Україні, незважаючи на зростаючі фінансові труднощі.

Україна і НАТО: останні новини

Раніше видання Politico опублікувало матеріал про те, що у низці країн Заходу тема вступу України до НАТО є "забороненою".

Водночас, Альянс коменуючи "бавовну" на аеродромах РФ, визнав, що Україна має право захищатися від нападів Росії. Також у НАТО попередили, що Кремль намагається заморозити війну, щоб підготуватися до нової атаки.

Тим часом відомий австрійський військовий експерт Том Купер вважає, що НАТО не має жодної ідеї, як закінчити війну в Україні. Радник ОП Олексій Арестович підтримав цю думку, заявивши, що Альянс не має стратегії війни в Україні.

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