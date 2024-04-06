Україна може повторити долю Німеччини після Другої світової війни – оглядач BILD

Марк Олівер Рюле прокоментував статтю La Repubblica про те, що НАТО нібито неформально обговорює негайний прийом України до альянсу в обмін на відмову Києва від окупованих Росією територій.

Україна може повторити долю Німеччини після Другої світової війни Так, журналіст BILD Марк Олівер Рюле прокоментував статтю італійської газети La Repubblica про те, що НАТО неформально обговорює негайний прийом України в альянс в обмін на відмову Києва від окупованих Росією територією.

Про це пише BILD_Russian у Telegram.

"У четвер генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив у Брюсселі, що єдиний шлях до справедливого та міцного світу в Україні – гарантувати військову міць ЗСУ, щоб переконати Путіна, що він не переможе на полі бою. Як зазначає Рюле, ці слова "не суперечать плану поділу та моментального членства в НАТО", – зазначає видання.

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Оглядач BILD нагадує, що після Другої світової війни Німеччина була поділена таким чином. У радянській зоні окупації було створено державу НДР, яка проіснувала до 1990 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україну не запросять приєднатися до НАТО на саміті у Вашингтоні у липні через позицію США та Німеччини.

Крім того, ми раніше інформували, що генсек НАТО Єнс Столтенберг спрогнозував два сценарії розвитку війни в Україні.

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