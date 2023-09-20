Україна начебто завдала удару по поплічниках "Вагнера" в Судані: в ГУР прокоментували статтю CNN

Юсов нагадав слова Буданова про те, що Україна знищуватиме російських воєнних злочинців у будь-якій точці світу.

Журналісти CNN опублікували розслідування, в якому йдеться, що українські спецслужби можуть стояти за серією атак дронами і наземною операцією, спрямованою проти бойовиків у Судані, підтримуваних ПВК "Вагнер".

Про це йдеться в матеріалі CNN із посиланням на неназване джерело в українських військових колах.

Що відомо про атаки по бойовиках у Судані

Видання пише, що за розповідями джерела, удари по бойовиках були завдані лише за два дні після того, як ПВК "Вагнер" сприяла доставці великого конвою зброї до Судану.

Повідомляється про шість атак безпілотниками по пікапах, що проїжджали мостом Шамбат. Ще вісім ударів припали на припарковані транспортні засоби, будівлі та озброєних людей в Омдурмані та західному передмісті Омбада.

В межах операції була здійснена серія нападів на воєнізоване угруповання Сили швидкої підтримки (RSF), яке отримує допомогу від "Вагнера" в боротьбі проти армії Судану за контроль над країною.

Атаки по бойовиках у Судані, яких підтрімує "Вагнер" / Скриншот

Місця атак по бойовиках у Судані, яких підтрімує "Вагнер" / Фото: CNN

Чи причетна Україна до ударів по поплічниках "Вагнера" в Судані

Військовий високопосадовець Судану сказав журналістам, що йому "нічого не відомо про українську операцію". Він не вірить, що це може бути правдою.

Водночас у CNN звертають увагу, що отримані ними відео з операції в Судані, були зняті FPV-дронами DJI MAVIC 3, які, зокрема, використовують і українські військові у розв’язаній Росією війні.

Журналісти стверджують, що на одному з відео на моніторі контролера БПЛА поряд з англомовним написом "STOP" видно і україномовний напис "Зупинити".

Що кажуть у ГУР про атаки в Судані

Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов сказав виданню "РБК-Україна", що розвідка не може ні підтвердити, ні спростувати інформацію про атаки на воєнізоване угруповання в Судані, яке підтримують "вагнерівці".

Юсов зазначив – ГУР може лише констатувати, що Росія послаблює свій вплив скрізь у світі і втрачає все те, що завойовувала і накопичувала поколіннями ще від часів СРСР.

"Це зокрема стосується і Африки. Можна також нагадати слова генерала Буданова про те, що Україна буде знищувати російських воєнних злочинців у будь-якій точці світу, де би вони не перебували", – додав представник військової розвідки.

До слова, у травні працівники ГУР провели спецоперацію "Троянській верблюд" у столиці Судану, під час якої евакуювали українських громадян, та зустрілись із "вагнерівцями" і "рускім міром".

Також у травні на тлі вибуху авто російського пропагандиста-українофоба Захара Прилєпіна начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов анонсував продовження у будь-якій точці світу ліквідації росіян, причетних до повномасштабної війни та смертей українців.

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