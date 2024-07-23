Заміна Байдена: Україна націлена на двопартійну підтримку, щоб уникнути втягнення у вибори в США - ЗМІ

Адміністрація Зеленського докладає зусиль, щоб дотримуватися неупередженого підходу до непередбачуваних і швидкоплинних подій у Вашингтоні.

Україна продовжуватиме підтримувати зв'язки з республіканцями та демократами і уникатиме втягування у внутрішню політику США і ймовірну боротьбу між Дональдом Трампом і Камалою Гарріс.

Про це з посиланням на офіційних осіб в ОП пише The Guardian.

Як зазначається, президент України Володимир Зеленський у неділю віддав шану Джо Байдену, який залишає посаду, подякувавши йому за його "непохитну підтримку". Він високо оцінив "сміливі кроки" президента США, зроблені у відповідь на "складні часи" і вторгнення Росії у 2022 році.

“Він підтримав нашу країну в найдраматичніший момент в історії, допоміг нам запобігти окупації Путіним нашої країни та продовжував підтримувати нас протягом всієї цієї жахливої війни”, - написав Зеленський в соціальних мережах.

Він сказав, що "щиро сподівається, що подальше сильне лідерство Америки не дозволить російському злу досягти успіху або окупити свою агресію".

Адміністрація Зеленського докладає зусиль, щоб дотримуватися неупередженого підходу до непередбачуваних і швидкоплинних подій у Вашингтоні. Її головним пріоритетом є уникнення втягування у внутрішньополітичну боротьбу в США, що може в кінцевому підсумку послабити її боротьбу проти Москви.

“Наша офіційна позиція чітка. Ми шукаємо двопартійної підтримки", - заявило одне з джерел, відмовившись відповісти, що Гарріс - як кандидат у президенти чи потенційний майбутній президент - може означати для України.

Результат листопадових виборів у США не змінить міжнародних пріоритетів України, додали джерела. Головним з них є припинення війни - не шляхом заморожування нинішньої лінії фронту, а шляхом "справедливого" врегулювання. За їхніми словами, це може статися лише за умови сильного лідерства та підтримки США. Крім того, Київ хоче сприятливих рішень, які б дозволили послабити російський потенціал.

Водночас адміністрація Байдена відмовилася дозволити американській зброї великої дальності вражати цілі на території Росії, такі як військові аеродроми. Вони використовуються для завдавання ударів крилатими ракетами по українських містах.

Зеленський неодноразово закликав скасувати ці червоні лінії США, востаннє - у Лондоні, де він зустрівся з Кейром Стармером і звернувся до кабінету міністрів. Невідомо, чи буде майбутня президентка Гарріс більш прихильною до аргументів України.

Нагадаємо, що після того, як Джо Байден зняв свою кандидатуру з виборів, 78-річний Дональд Трамп несподівано став найстарішим кандидатом на посаду президента в американській історії.

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