Україна надавала оборонну допомогу США та партнерам — що сказав Зеленський
Україна допомагала союзникам у сфері безпеки, зокрема США та країнам Близького Сходу, заявив Володимир Зеленський.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна надавала оборонну допомогу не лише країнам Близького Сходу, а й окремим об’єктам у Сполучених Штатах.
Про це він сказав в інтерв’ю Newsmax.
Президент України прокоментував участь України у підтримці американських військових структур за кордоном.
За словами Зеленського, Україна направляла військових фахівців і обладнання до низки країн, які зверталися з відповідними запитами.
«Ми відправляли допомогу до кількох країн, які нас про це просили, і не лише на Близький Схід. Деякі установи в Сполучених Штатах також зверталися до нас по підтримку. Ми — партнери і ухвалили рішення допомогти», — заявив президент.
Він також додав, що йдеться, зокрема, про підтримку американських баз.
«Я думаю, що ми допомогли Сполученим Штатам. Якщо США вважають, що вони нас про це не просили — добре», — зазначив Зеленський.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про розгляд продовження блокади як основного джерело впливу на Іран. Проте за його словами, він розглядатиме і можливість поновлення військових дій.
Тим часом військовий міністр США Піт Гегсет пояснив, чому пишається війною в Ірані і порівняв її з минулими, тривалими війнами США в Іраку, Афганістані та В’єтнамі. Водночас він заявив, що через два місяці війни пишається її результатами.