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Україна надіслала Польщі пропозицію та чекає на термінову відповідь щодо блокади кордону

Україна надіслала Польщі пропозицію та чекає на термінову відповідь щодо блокади кордону

Фото: ТСН.ua

Володимир Зеленський доручив терміново вирішити питання на кордоні, тому Україна чекає на відповідь від Польщі якнайшвидше.

Україна передала Єврокомісії пропозиції щодо вирішення проблем на кордоні з Польщею. Відповідь потрібна терміново.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на презентації платформи "Зроблено в Україні", передає РБК-Україна.

"Пропозиції були передані Єврокомісії, були озвучені колегам із Польщі. Зараз треба робити все, щоб ситуація була вирішена", – сказав Зеленський. Він подякував аграріям і бізнесу за розуміння ситуації та гідну поведінку на кордоні.

Як уточнила перша віцепрем'єрка Юлія Свириденко, Україна згодна продовжити моніторинг постачань трьох товарів – яєць, цукру та курятини, і розширювати список товарів для моніторингу, як пропонує Польща, не має наміру.

"Ми не погоджуємось на розширення списку", – сказала вона.

Свириденко також зазначила, що президент доручив терміново вирішити питання на кордоні, тому Україна чекає на відповідь від Польщі якнайшвидше. "Ми чекаємо на відповідь від Польщі і 28 березня ми чекати не будемо", – сказала вона.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що готовий зустрітися з представниками України 28 березня.

Нагадаємо, поляки посилять блокаду кордону з Україною 1 березня. Цього дня відновлять свої протести польські перевізники, які планують заблокувати переходи в Гребеному, Дорогуську та Корчовій.

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