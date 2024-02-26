Україна надіслала Польщі пропозицію та чекає на термінову відповідь щодо блокади кордону

Володимир Зеленський доручив терміново вирішити питання на кордоні, тому Україна чекає на відповідь від Польщі якнайшвидше.

Україна передала Єврокомісії пропозиції щодо вирішення проблем на кордоні з Польщею. Відповідь потрібна терміново.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на презентації платформи "Зроблено в Україні", передає РБК-Україна.

"Пропозиції були передані Єврокомісії, були озвучені колегам із Польщі. Зараз треба робити все, щоб ситуація була вирішена", – сказав Зеленський. Він подякував аграріям і бізнесу за розуміння ситуації та гідну поведінку на кордоні.

Як уточнила перша віцепрем'єрка Юлія Свириденко, Україна згодна продовжити моніторинг постачань трьох товарів – яєць, цукру та курятини, і розширювати список товарів для моніторингу, як пропонує Польща, не має наміру.

"Ми не погоджуємось на розширення списку", – сказала вона.

Свириденко також зазначила, що президент доручив терміново вирішити питання на кордоні, тому Україна чекає на відповідь від Польщі якнайшвидше. "Ми чекаємо на відповідь від Польщі і 28 березня ми чекати не будемо", – сказала вона.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що готовий зустрітися з представниками України 28 березня.

Нагадаємо, поляки посилять блокаду кордону з Україною 1 березня. Цього дня відновлять свої протести польські перевізники, які планують заблокувати переходи в Гребеному, Дорогуську та Корчовій.