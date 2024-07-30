Україна надіслала запрошення голові МЗС Китаю відвідати країну: як відреагували в КНР

У Києві запевнили, що діалог між Україною та Китаєм триватиме на всіх рівнях.

Українське Міністерство закордонних справ надіслало запрошення очільнику МЗС Китаю Ван Ї відвідати країну. Китай зацікавила ця пропозиція.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, пише "Інтерфакс-Україна".

"Так, ми надіслали запрошення... Ми готові прийняти міністра Ван Ї в Україні, щоб він на власні очі побачив наслідки російської агресії проти нашої країни і щоб провести з ним іще глибші переговори з низки двосторонніх, регіональних, міжнародних питань. І я впевнений, що діалог між Україною та Китаєм триватиме на всіх рівнях", - сказав Тихий під час брифінгу 30 липня.

Він додав, що діалог між Україною і Китаєм помітно активізувався від початку цього року і "дуже важливо, щоб Київ і Пекін вели прямий діалог, особливо з питань миру".

"Тому так, ми надіслали запрошення (Ван Ї - ІФ-У). Я не говоритиму від імені міністерства закордонних справ Китаю про те, коли саме може відбутися цей візит. Їх зацікавила ця пропозиція... Ми будемо раді прийняти Ван Ї в Україні", - наголосив Тихий.

Нагадаємо, очільник МЗС Дмитро Кулеба розповів про відносини України і Китаю і відповів, чому Пекін раптово запросив його приїхати.

Кулеба надав ексклюзивні деталі перемовин із КНР журналістці ТСН Наталі Нагорній. Ось, що вдалося дізнатись їй з перших уст.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням повну версію інтерв’ю Кулеби з Китаю: ЦЕ ВПЕРШЕ! Китай ДОЗРІВ! Все про переговори, на чиєму боці Сі, чий план миру краще

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