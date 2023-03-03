"РФ хоче зупинити війну, в якій Україна напала на неї": в Індії зала вибухнула сміхом після брехні Лаврова (відео)

Після того, як його висміяли, він зробив вигляд, що цього не помітив.

В Індії учасники конференції "Raisina Dialogue 2023" висміяли міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова після його заяви, що це "Україна напала на Росію", а вона намагається "зупинити війну".

Відповідне відео опублікувано на ютуб-каналі Firstpost, де відбувалася трансляція заходу.

Журналістка запитала у Лаврова, як війна в Україні вплинула на енергетичну галузь Росії. У відповідь російський міністр сказав: "Росія намагається зупинити війну, в якій Україна напала на неї". Після цих слів вся зала "вибухнула" сміхом, а Лавров зробив вигляд, що він цього не помітив. І продовжив свою відповідь, де не міг не згадати США та Захід і вибух на російських "Північних потоках".

Нагадаємо, 2 березня d кулуарах саміту голів МЗС G20 у столиці Індії Нью-Делі держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров провели першу особисту зустріч від початку війни, яку розв’язав Кремль в Україні.

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