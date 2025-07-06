Україна направила Німеччині секретний список, яку зброю хоче отримати: що дізнався Bild

IRIS-T / © Getty Images

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Німеччина після приходу до влади нового уряду на чолі з канцлером Мерцом перестала публікувати інформацію про нові постачання зброї. Офіційно це робиться для того, щоб «тримати Путіна в невіданні». Критики стверджують, що це робиться для того, щоб уникнути необхідності виправдовувати громадськості пропущені або затримані поставки. Україна також дотримується цієї таємної угоди, щоб не відчужити свого союзника.

Секретний список, які системи Україна зараз вимагає від канцлера Мерца, опублікувало німецьке видання Bild.

Запити на підтримку сягають мільярдів євро. Кажуть, що українські військові планувальники представили його представникам німецького уряду. Список, представлений Bild, поділений на три категорії:

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протиповітряна оборона,

транспортні засоби,

радіоелектронна боротьба.

Особлива увага приділяється системі протиповітряної оборони IRIS-T: Київ просить у Берліна чотири нові вогневі установки, а також 2000 керованих ракет (1500 для системи середньої дальності IRIS-T SLM, 500 для системи малої дальності IRIS-T SLS) та 200 000 40-мм боєприпасів проти безпілотників.

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Щодо бронетехніки, український список включає 1000 машин протимінного захисту, 200 гусеничних машин, 30 броньованих машин розмінування та до 30 інженерних броньованих машин WiSENT. Крім того, для Сил спеціальних операцій знадобиться 200 всюдиходів.

Для захисту від російських безпілотників та розвідувальних технологій Київ також хоче 1000 глушників GPS та 200 мобільних наземних радарів для виявлення цілей.

Військові кола та представники промисловості Німеччини підтвердили існування цього списку виданню BILD. Як німецький уряд відреагує на цей список, незрозуміло. Міністерство оборони Німеччини відмовляється надавати будь-яку інформацію з цього приводу.

Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц обговорив з президентом США Дональдом Трампом посилення ППО України.

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