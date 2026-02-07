Віктор Орбан / © Associated Press

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна вимагає від Євросоюзу позбавити його країну дешевих російських енергоносіїв, що нібито призведе до зростання вартості комунальних послуг для угорців.

Таку заяву угорського прем’єра на «антивоєнному мітингу» у місті Сомбатхей цитує index.hu.

«Будь-хто, хто це каже, є ворогом Угорщини, тому Україна — наш ворог», — цинічно сказав Орбан.

Він додав, що у разі відмови від російських енергоносіїв витрати на комунальні послуги для угорських сімей можуть зрости аж на 1 мільйон форинтів (2600 євро) на рік.

У цій промові Віктор Орбан також заявив, що найбільша загроза, на його думку, полягає в тому, що гроші, які могли б бути використані для управління угорською економікою, «будуть забрані та віддані Україні».

«Українці просять 1,5 трильйона доларів, включаючи наші гроші», — сказав він.

Угорський прем’єр, який готується до парламентських виборів у квітні цього року, також налякав людей на мітингу тим, що коли хоч один солдат ЄС з’явиться на території України без домовленості з росіянами, це означатиме вступ у війну.

Він додав, що Україні не можна дозволяти вступ до ЄС.

«Угорці не повинні бажати ні військової, ні економічної співпраці з українцями, бо вони втягнуть нас у війну», — продовжував лякати своїх співгромадян очільник уряду, який може втратити владу після поразки на виборах.

Нагадаємо, раніше Віктор Орбан зробив скандальну заяву про те, що Угорщина заблокує вступ України до ЄС на 100 років.

У відповідь очільник МЗС України Андрій Сибіга різко відповів, що плани угорського прем’єра приречені на провал, оскільки «господар Орбана» у Москві не протягне ще 100 років.