"Україна — найсильніша військова країна Європи": ексгенсек НАТО заявив про нову оборону континенту

Андерс Фог Расмуссен / © Associated Press

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Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що підхід США до безпеки Європи зазнав незворотних змін, тому європейські країни мають створити власну «коаліцію охочих» для захисту континенту. До такої структури, на його думку, обов’язково має увійти Україна.

Про це Расмуссен сказав під час семінару, присвяченого майбутньому європейської оборони, пише The Guardian.

За його словами, Європа повинна підготуватися до можливого скорочення американської військової присутності та мати сили, здатні самостійно реагувати на загрози.

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«Я пропоную створити коаліцію охочих, у якій низка європейських країн об’єднається, щоб робити все необхідне для захисту континенту, включно з Україною», — заявив Расмуссен.

Він зазначив, що така сила має очолюватися двома європейськими ядерними державами — Великою Британією та Францією.

Расмуссен також наголосив, що Україна має бути не лише країною, яка отримує допомогу, а й важливим елементом нової архітектури безпеки Європи.

«Яким би не був кінець цієї війни, ми все одно матимемо агресивну Росію, і нам потрібна Україна як бар’єр проти цієї агресії. Сьогодні Україна — військово найсильніша країна в Європі. Вона пройшла через реальні бойові випробування», — сказав він.

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За його словами, український досвід війни та розвиток сучасних військових технологій, зокрема безпілотників, можуть стати важливим внеском у спільну оборону Європи.

Зміна позиції Трампа щодо війни в Україні — що стало причиною

Расмуссен визнав, що європейські лідери помітили зміну позиції Дональда Трампа щодо війни в Україні після саміту G7, однак закликав Європу не будувати свою політику лише на очікуванні рішень Вашингтона.

«Ми маємо припинити лише реагувати на те, що, як нам здається, Трамп може сказати чи зробити. Настав час ухвалювати власні рішення. Світ змінився. Американський підхід змінився», — заявив він.

Колишній голова НАТО також зазначив, що майбутній саміт Альянсу в Анкарі має показати, що НАТО та США не відмовляються від підтримки України, а Росія повинна зіткнутися з необхідністю переговорів.

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Водночас Расмуссен позитивно оцінив можливість, що Україна отримає дозвіл виробляти американське озброєння на власній території, зокрема ракети-перехоплювачі та далекобійні ракети. На його думку, інтеграція української оборонної промисловості з європейською може стати одним із ключових елементів нової системи безпеки.

Він закликав ЄС не поспішати призначати окремого переговорника для контактів із Росією, поки Європа не матиме позиції сили.

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