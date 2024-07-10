Україна не буде задоволена Самітом НАТО: МЗС Польщі зробив гучну заяву

Наразі існує переконання, що Україна доєднається до Альянсу лише після закінчення повномасштабної війни.

Україна може бути не задоволена результатами Саміту НАТО, оскільки вступити в Альянс ми зможемо лише після закінчення війни. Немає нічого небезпечнішого, ніж ненадійні гарантії безпеки.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

За його словами, наразі існує переконання, що Україна доєднається до Альянсу лише після закінчення повномасштабної війни. Через це, на думку політика, Київ не буде задоволений “мостом до НАТО”, прокладеним на саміті, оскільки доєднатися до НАТО можна тільки, якщо виграти війну.

“Але ми багато робимо для того, щоб це сталося", - підкреслив Радослав Сікорський.

Він також додав, що на Саміті союзники пообіцяють "величезну" матеріальну допомогу Україні в розмірі 40 мільярдів доларів і буде сформована група країн - до якої також увійде Польща - для підписання угоди про співпрацю з Україною з питань безпеки.

“Перш за все, ми покажемо, що ми єдині. НАТО було створено для стримування агресивної Росії. Росія знову агресивна. НАТО перемогло першого разу, переможе і вдруге”- підсумував Сікорський.

Нагадаємо, що у НАТО дали сумний прогноз щодо війни в Україні.

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