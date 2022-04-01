Україна не має нести відповідальність за катастрофи в РФ: Міноборони прокоментувало пожежу на нафтобазі у Бєлгороді

Україна не має нести відповідальність за катастрофи в РФ: Міноборони прокоментувало пожежу на нафтобазі у Бєлгороді

Речник Міністерства оборони прокоментував пожежу на нафтобазі у Бєлгороді.

"Україна обороняється від російської агресії на своїй території і не має нести відповідальність за події, які відбуваються на території Росії", - сказав на брифінгу речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, відповідаючи на запитання, чи причетна Україна до пожеж на нафтобазі в російському Бєлгороді, передає "Укрінформ".

"Хочу наголосити на тому, що станом на сьогодні Українська держава здійснює оборонну операцію з відбиття збройної російської агресії на території України. І це зовсім не означає, що Україна має нести відповідальність за всі прорахунки і всі катастрофи, всі події, які відбуваються на території Російської Федерації", - сказав Мотузяник.

Він додав, що подібні звинувачення лунають не вперше.

"Тому я не буду ані підтверджувати цю інформацію, ані спростовувати", - сказав Мотузяник.

У місті Бєлгороді, розташованому неподалік кордону з Україною, сталася велика пожежа на нафтобазі. Постраждали двоє працівників.

Губернатор Бєлгородської області заявив, що пожежа сталася через авіаудар, якого завдали українські військові гелікоптери. Українська влада інцидент поки що ніяк не коментує. У соцмережах поширюється відео, де видно два невстановлені ґвинтокрили, що пролітають на низькій висоті в районі пожежі.