Фрідріх Мерц / © Associated Press

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Росія не збирається обмежувати свої амбіції Україною та вже посилює напруженість в інших частинах Європи. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц попередив про загрози з боку Москви та заявив, що європейці мають намір поставити їй чіткі межі.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, передає Clash Report.

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За його словами, Росія добре усвідомлює свої цілі, і вони виходять далеко за межі війни проти України. Особливо він звернувся до представників крайніх правих і крайніх лівих політичних сил, які, на його думку, недооцінюють загрозу.

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«Представникам крайніх правих і крайніх лівих неможливо достатньо часто повторювати: Росія точно знає, чого хоче, і вона прагне більшого, ніж просто Україна. Той, хто цього не розуміє, — або не розуміє, як влаштований цей світ, або переслідує зовсім інші цілі», — наголосив Мерц.

Канцлер звернув увагу, що дії Москви вже створюють загрози далеко за межами українського фронту.

Зокрема, за його словами, Росія посилює напруженість у Балтійському регіоні, Польщі та Чорному морі. Крім того, Москва активізує свою діяльність у космосі та на території самої Німеччини.

Мерц наголосив, що російська діяльність у його країні відбувається навіть ціною людських життів, однак у наведеній заяві не уточнив, про які саме випадки йдеться.

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На тлі цих загроз німецький канцлер пообіцяв, що Європа не залишатиметься осторонь.

«Саме тому ми, європейці, вкажемо Росії на її межі — в обох сенсах цього слова», — підсумував Мерц.

Таким чином канцлер дав зрозуміти, що йдеться як про захист європейських кордонів, так і про необхідність стримувати подальші дії Москви.

Росія нарощує військові сили біля кордону з Фінляндією

Нагадаємо, Росія активно розбудовує військову базу Кам'янка на Карельському перешийку, приблизно за 60 кілометрів від кордону з Фінляндією. Як повідомляє фінська телерадіокомпанія Yle, про масштабну модернізацію свідчать супутникові знімки.

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Після відновлення Ленінградського військового округу 2024 року Москва почала розгортати в Кам'янці 69-ту мотострілецьку дивізію. Якщо раніше там базувалися близько 4400 військових, то штат нової дивізії має сягнути 11 тисяч осіб. Частина її військовослужбовців бере участь у бойових діях проти України, зокрема на Харківщині.

Супутникові знімки показали демонтаж старих казарм і ангарів, будівництво нових споруд та облаштування стрільбищ. Крім того, до газової мережі підключили 22 багатоквартирні будинки, розраховані приблизно на 1600 квартир для родин військових.

Модернізація бази є частиною планів Кремля щодо посилення військової присутності поблизу кордонів НАТО після вступу Фінляндії та Швеції до Альянсу.

Раніше військові у Фінляндії зафіксували ймовірний заліт російського гелікоптера на територію країни. Максимальна глибина входження чужого повітряного судна в небо сусідньої держави сягнула понад чотири кілометри.

Росія може продовжити диверсії в Європі навіть після завершення війни в Україні

Нагадаємо, міністр Польщі, відповідальний за роботу спецслужб, Томаш Семоняк попередив в інтерв'ю Politico, що навіть мирна угода щодо України навряд чи зупинить російську диверсійну кампанію в Європі.

За його словами, останніми місяцями Москва активізувала таємні операції, спрямовані проти залізниць, комунікаційного обладнання, складів та оборонних підприємств. Мета таких атак, на думку Семоняка, — не лише перешкодити постачанню допомоги Україні, а й залякати європейські уряди та послабити НАТО. Кремль свою причетність до численних інцидентів заперечує.

Зокрема, 2025 року диверсанти, які, за даними польської сторони, діяли за наказом Росії, підірвали ділянку залізниці поблизу Варшави. А в листопаді 2026-го в Естонії запобігли спробі підпалу заводу з виробництва безпілотників, у якій місцева влада звинуватила російську розвідку.

Семоняк також припустив, що порушення повітряного простору Польщі російськими об'єктами можуть бути перевіркою реакції НАТО. Водночас Москва продовжує вимагати скорочення військової присутності Альянсу до рівня 1997 року, що передбачало б виведення союзницьких сил із Польщі та країн Балтії.

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