Україна не отримала обіцяні системи ППО як компенсацію за відсутність запрошення до НАТО – Зеленський

Якби Україна мала захисний щит НАТО, Путін ніколи б не наважився проштовхнути своє зло через кордон нашої країни, заявив президент.

Україна не отримала обіцяні системи ППО як компенсацію за відсутність запрошення до НАТО.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на засіданні G7 24 лютого, передає "Інтерфакс-Україна".

"На саміті НАТО нам пообіцяли системи протиповітряної оборони для захисту наших людей від російських ракет і бомб як компенсацію за відсутність запрошення України в НАТО, і це була важлива обіцянка. Але ми ще не всі їх отримали. Це лише один приклад", – сказав Зеленський.

За його словами, після трьох років повномасштабної війни Україна вже довела, що може зміцнити НАТО.

"І це миттєва сила, прямо зараз, а не через десятиліття", – сказав президент.

Якщо Україна залишиться поза НАТО, це буде набагато дорожчим і складнішим шляхом для всіх, тому що НАТО дає найпростіші та найвигідніші гарантії безпеки, зазначив Зеленський.

"У такому разі Україні знадобиться більше систем ППО, більше фінансової підтримки та потужна військова присутність, щоб контролювати Росію. Тому ми маємо обрати правильний шлях – найшвидший і найрентабельніший – і це має бути наш шлях, а не те, що Путін усім нав’язує. Щоб запанував мир, необхідні гарантії безпеки", – сказав він.

За словами Зеленського, українці отримали найпередовіший досвід воєнного часу.

"І ми повинні використати це для захисту свободи, і ми можемо це зробити, зробимо це разом", – додав він.

Зеленський запропонував створити механізм координації, щоб це запрацювало.

"Коли я говорив про Збройні сили Європи, я мав на увазі саме це, тому ми можемо використовувати те, чого ми навчилися, і те, що ми вже навчилися, і поділитися цим з нашими партнерами, з усіма нашими союзниками. Єдність і співпраця приносять користь усім нам", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, 24 лютого до Києва прибули світові лідери для участі в саміті “Підтримуй Україну”. Вони відвідали столицю на третю річницю роковин повномасштабного вторгнення РФ до України.

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