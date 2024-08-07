Чи попереджала Україна про операцію у Курській області: в Держдепі США зробили чітку заяву

Це звичайна практика, коли Україна не попереджає США про свої плани військових операції до того, як вони будуть реалізовані.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер на брифінгу у Вашингтоні в середу, 7 серпня.

"Ми спілкуємося з українцями щодо цієї конкретної операції [в Курській області РФ – ред.]. Я надам їм [Україні – ред.] можливість самим розповісти про те, які операції вони проводять та які цілі вони переслідують. Це правильно, що саме вони говоритимуть про це публічно, а не ми", – заявив речник Державного департаменту США.

Міллер пояснив, що Київ і Вашингтон іноді обговорюють щоденну тактику на фронті, а іноді – ні. Він додав, що Україна має право самостійно ухвалювати рішення, як і коли проводити свої військові операції. Роль США в цьому – надати Україні обладнання і поради.

Один з журналістів запитав у речника Держдепартаменту, "чи мають українці право змусити Росію відчути наслідки своїх власних незаконних дій без використання американської зброї". Міллер відповів, що "це рішення залишається за Україною".

"Я бачив повідомлення російської влади. З їхнього боку іронічно називати це "провокацією", якщо врахувати, що Росія порушила територіальну цілісність і суверенітет України ще 2014 року", – наголосив Метью Міллер.

Нагадаємо, США та ЄС відреагували на прорив кордону РФ. За словами прессекретаря Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі, США не змінили свою політику щодо дозволу Україні використовувати американську зброю "для відсічі неминучих загроз" з прикордонних територій РФ.

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