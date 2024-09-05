Україна не зможе вразити 90% літаків Росії за допомогою ATACMS - Білий дім

Росія вже перебазувала свої літаки далі вглиб країни.

Думка, що Україна зможе знищити більшість російської авіації за допомогою ракет ATACMS, є некоректною, оскільки РФ перемістила переважну більшість своїх літаків углиб країни.

Про це заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі.

Під час відповіді на запитання щодо можливих змін у політиці США через чергові ракетні і дронові атаки Росії, зокрема по Полтаві та Львову, де загинули цивільні мешканці, він зазначив, що наразі "немає нічого нового".

Кірбі підкреслив, що більшість російських літаків вже переміщені вглиб країни, тому їх "неможливо вразити навіть за допомогою далекобійної зброї".

"Наша позиція щодо ударів по території Росії залишається незмінною. Зазначу, що 90% літаків, які Росія використовує для авіаударів, розміщені на відстані понад 300 кілометрів від кордону з Україною. Тому твердження, що ATACMS дозволять Україні знищити більшість цих літаків, є помилковим", – сказав він.

Нагадаємо, очільник МЗС Британії Девід Кемерон 3 травня заявив, що ЗСУ мають право бити по обʼєктах РФ зброєю, наданою Лондоном.

Польська влада теж не обмежує Україну у застосуванні зброї, яку передає Варшава, для ударів по цілях на території Росії.

До того ж Парламентська асамблея НАТО закликала уряди держав Альянсу дозволити Україні бити західною зброєю по військових цілях на території Росії.

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