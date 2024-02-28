Україна невдовзі отримає 100 болгарських БТРів — міністр оборони

Україна отримає від Болгарії 100 обіцяних БТРів уже через декілька днів.

Про це повідомив у середу, 28 лютого, міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев, передає btv.

“БТРи для України ще перебувають у Софії. Вони вирушать через кілька днів, але я не буду називати дати", – сказав він.

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Болгарський міністр уточнив, що більш пріоритетна допомога вже давно поїхала в Україну, а до відправлення готуються також системи протиповітряної оборони С-300, які будуть передані “набагато швидше”.

Загалом, за його словами, болгарська військова допомога Україні уже становить 47 мільйонів євро.

"Ми виконуємо всі рішення Національних зборів, але на це потрібен час”, - заявив Тодор Тагарев.

Нагадаємо, раніше президент країни Румен Радев наклав вето на угоду про постачання Україні 100 БТРів радянського зразка. Заборону президента подолали під час голосування у Національних зборах — парламенті Болгарії.

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