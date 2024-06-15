"Україна ніколи не хотіла цієї війни": Зеленський на відкритті Саміту миру в Швейцарії

Президент України Володимир Зеленський прибув на Саміт миру в Бюргенштоці. На відкритті початку саміту з президенткою Швейцарії Віолою Амхерд, Зеленський наголосив, що "Україна ніколи не хотіла цієї війни".

"Україна ніколи не хотіла цієї війни. Єдиний, хто її хотів, - це Путін", - заявив президент.

Також Володимир Зеленський наголосив, що проведення першого Саміту миру є "днем спільного успіху" для всього світу. Адже спільними зусиллями світова спільнота змогла "дати шанс дипломатії".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Саміт миру стартував: заяви президентів України та Швейцарії

Нагадаємо, Зеленський розповів, чи повірив в обіцянку Сі не продавати зброю Путіну.

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