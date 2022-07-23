Україна ніколи не виграє війну: Орбан знову розкритикував санкції проти Росії

Прокремлівський прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову розкритикував антиросійські санкції ЄС та закликав до нової стратегії щодо війни в Україні.

На думку Орбана, нова концепція має зосередитись на мирних переговорах та складанні мирної пропозиції "замість перемоги у війні".

Про це прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сказав у своєму виступі у Румунії, пише Reuters.

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Європейський політик вважає, що західна стратегія щодо України, яка зараз діє, зазнала невдачі, оскільки уряди в Європі "руйнуються як доміно", а ціни на енергоносії різко зросли.

"Ми сидимо в машині, у якої проколото всі чотири колеса: цілком ясно, що так війну не виграти", - сказав Орбан.

Він додав, якщо Захід буде і надалі допомагати Україні, спираючи на чинну концепцію, то Києву таким чином ніколи не виграти війну. "Просто тому, що російська армія має асиметричну перевагу", - вважає Орбан.

Окрім цього, угорський прем'єр висловився щодо ймовірних мирних переговорів РФ та України. Він вважає, що для мирних перемовин немає жодних шансів.

"Оскільки Росія хоче гарантій безпеки, цю війну можна закінчити лише мирними переговорами між Росією та Америкою", - пояснив він.

Нагадаємо, нещодавно голова МЗС Угорщини Петер Сіярто відвідував Росію. Там він зустрінувся з міністром закордонних справ держави-окупантки Сергієм Лавровим.

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