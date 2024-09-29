"Україна ніколи не зможе перемогти РФ, це не було ціллю" — кандидат у канцлери Німеччині Мерц

Німецька опозиція вважає, що союзники почали діяти надто пізно і зробили надто мало.

Лідер найбільшої опозиційної сили в Німеччині, кандидат у канцлери Фрідріх Мерц заявив, що перемога України у війні ніколи не була ціллю союзників.

Про це йшлося в інтервʼю Мерца BILD.

На його думку, союзники України ніколи не мали на меті перемогу Києва над РФ.

"Я дотримувався думки, і канцлер сказав це в урядовій заяві через три дні після початку війни, що насправді ми зараз допомагаємо Україні – він цього не говорив – не щоб виграти цю війну, а щоб не програти. Україна ніколи не зможе перемогти Росію, це ніколи не було метою", – сказав Мерц.

Проте, як він сказвв, для нього перемога означає поновлення суверенітету над своєю територією.

"А Росія має припинити нападати на цю країну. Ми повинні зробити все, щоб Росія вважала продовження війни із застосуванням військової сили безнадійним. І ми досить далекі від цього", – заявив він.

За словами Мерца, станом на сьогодні, після двох з половиною років війни, ситуація жахлива. Мерц наголосив, що вони почали діяти надто пізно і зробили замало.

Раніше очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила про підтримку ініціативи передавання Україні крилатих ракет Taurus, але щодо цього поки немає єдності у правлячій коаліції.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.