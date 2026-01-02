"Україна ніколи не поверне гроші": Бабіш відмовився гарантувати кредити Києву

Андрей Бабіш / © Associated Press

Премʼєр-міністр Чехії Андрей Бабіш зробив низку заяв щодо подальшої підтримки України. Політик наголосив, що Прага хоч і підтримує Київ, проте більше не готова надавати фінансові гарантії та виділяти кошти з власного бюджету.

Про це він повідомив в інтервʼю виданню Denik.

Бабіш пояснив свою позицію складним економічним становищем всередині самої Чехії. За його словами, будь-яка гарантія за кредитом фактично стає державним боргом.

«Ми більше не можемо давати Україні гроші з чеського бюджету, бо нам не вистачає навіть на кухарів для наших шкіл. Гарантія фактично є боргом, бо зрозуміло, що Україна ніколи не зможе повернути ці гроші», — заявив чеський прем’єр.

Він також підрахував загальний обсяг європейської допомоги, який, за його даними, вже сягнув 377 млрд євро. Бабіш нагадав, що Чехія щорічно вносить до бюджету Євросоюзу близько 2,5 млрд євро (60-62 млрд крон), і саме це він вважає достатнім внеском у допомогу.

Окрему увагу політик приділив дипломатичним зусиллям. Бабіш висловив незадоволення тим, що на грудневому саміті ЄС лідери країн «майже не говорили про мир». Він розкрив деталі своєї розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном, якому пропонував конкретний таймлайн завершення бойових дій:

Припинення вогню — перед Різдвом.

Остаточне закінчення війни — 24 лютого 2026 року.

Цю ідею, за словами Бабіша, він також обговорював з американським лідером Дональдом Трампом.

Коментуючи ситуацію на фронті, Бабіш закликав бути реалістами та послався на думку неназваних експертів.

«Водночас ми маємо бути реалістами: якщо хтось каже, що ми переможемо Росію, експерти стверджують, що ні», — підкреслив він.

Щодо репарацій, прем’єр Чехії погодився, що Росія як агресор повинна заплатити за руйнування, але наголосив, що це стане можливим лише після повного завершення війни.

На завершення Бабіш чітко окреслив курс свого уряду, протиставивши його політиці попередників. Він заявив, що війна в Україні більше не займатиме центрального місця в порядку денному Праги, оскільки країна «не матиме на неї жодного впливу».

«У нас Чехія на першому місці, і вона залишатиметься такою ще чотири роки», — підсумував прем’єр-міністр.

Нагадаємо, у Німеччині обговорюють можливе посилення міграційної політики, яке може торкнутися й українських біженців. Зокрема, партія ХСС виступила з ініціативою переглянути правила перебування іноземців і заявила, що українські чоловіки призовного віку мають повернутися до України «для захисту своєї держави».

Також у ХСС пропонують зобов’язати шукачів притулку використовувати власні фінансові ресурси для покриття витрат на проживання в Німеччині та готують плани масштабних депортацій мігрантів з інших країн у 2026 році.