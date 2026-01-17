"Україна ніколи не виграє війну" - міністр оборони Італії

Війна Росії проти України / © ТСН.ua

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що завершити війну в Україні може тільки той, хто її розпочав, маючи на увазі президента РФ Володимира Путіна.

Його слова цитує видання Clash Report.

«Італія не розпочинала цю війну, Україна не розпочинала цю війну, Європа не розпочинала цю війну, НАТО не розпочинало цю війну. Хтось її розпочав і тільки ця люжина може закінчити або не закінчити її завтра», — наголосив очільник італійського оборонного відомства.

Гвідо Крозетто додав, що від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році війська держави-агресорки захопили мізерних півтора відсотка території ціною тисяч смертей щодня. При цьому, на його думку, Україна не зможе перемогти цього ворога.

«Україна не може і ніколи не виграє війну. Україна намагається вижити. Справжня перемога України полягає в тому, щоб вона вистояла сьогодні», — наголосив він.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що головним інструментом для формування гарантій безпеки для України стане система безпеки, подібна до статті 5 НАТО. Тому відправляти італійських солдатів для посилення української армії зараз недоцільно.