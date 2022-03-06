Україна оголосить Тіну Канделакі в міжнародний розшук, яка транслювала у Мережі ідеї Кремля

Як тільки телеведуча спробує перетнути кордон, її затримають для екстрадиції до України.
Офіс генерального прокурора найближчим часом оголосить російську телеведучу Тіну Канделакі у міжнародний розшук. Коли Росія напала на Україну, 24 лютого, телеведуча писала у Мережі дописи, які транслювали ідеї Кремля.
Про це повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.
Прокурори, проаналізувавши контент телеграм-каналу, встановили, що Тіна Канделякі - один з ключових "розповсюджувачів" ідей та гасел кремлівської військової машини", стверджує Венедіктова.
Як пише генпрокурорка, 24 лютого 2022 року російська телеведуча поширала у соціальні мережі такий пост: "Держава Україна дуже швидко відновиться після того, як Зеленський і ті депутати аудіо Верховної Ради, політики України, які вже 8 років не можуть наблизити Україну до громадянського світу, покинуть територію країни й. Я думаю Янукович повернеться в Україну. Операція почалася, чесно кажучи, рівно через 8 років після Майдану, 14 років минуло"
"Як генеральний прокурор повідомляю, що за вашим процесуальним статусом в Україні є особа, яка підозрюється у вчиненні злочину. Найближчими днями українські прокурори ініціюють процес оголошення Вас, Тинатин Гівівна, у міжнародний розшук", - написала вона.
Венедіктова попередила, що як тільки телеведуча спробує перетнути кордон інших країн, то її затримають компетентні органи для екстрадиції до України.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
- танків ‒ 285 од.,
- ББМ ‒ 985 од.,
- артилерійських систем – 109 од.,
- РСЗВ ‒ 50 од.,
- засоби ППО ‒ 21 од.,
- літаків – 44 од.,
- гелікоптерів – 48 од.,
- автомобільної техніки ‒ 447 од.,
- легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
- цистерн з ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.