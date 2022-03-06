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Україна оголосить Тіну Канделакі в міжнародний розшук, яка транслювала у Мережі ідеї Кремля

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Україна оголосить Тіну Канделакі в міжнародний розшук, яка транслювала у Мережі ідеї Кремля

Фото: Тина Канделаки / Фейсбук

Як тільки телеведуча спробує перетнути кордон, її затримають для екстрадиції до України. 

Офіс генерального прокурора найближчим часом оголосить російську телеведучу Тіну Канделакі у міжнародний розшук. Коли Росія напала на Україну, 24 лютого, телеведуча писала у Мережі дописи, які транслювали ідеї Кремля.

Про це повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

Прокурори, проаналізувавши контент телеграм-каналу, встановили, що Тіна Канделякі - один з ключових "розповсюджувачів" ідей та гасел кремлівської військової машини", стверджує Венедіктова. 

Як пише генпрокурорка, 24 лютого 2022 року російська телеведуча поширала у соціальні мережі такий пост: "Держава Україна дуже швидко відновиться після того, як Зеленський і ті депутати аудіо Верховної Ради, політики України, які вже 8 років не можуть наблизити Україну до громадянського світу, покинуть територію країни й. Я думаю Янукович повернеться в Україну. Операція почалася, чесно кажучи, рівно через 8 років після Майдану, 14 років минуло"

"Як генеральний прокурор повідомляю, що за вашим процесуальним статусом в Україні є особа, яка підозрюється у вчиненні злочину. Найближчими днями українські прокурори ініціюють процес оголошення Вас, Тинатин Гівівна, у міжнародний розшук", - написала вона.

Венедіктова попередила, що як тільки телеведуча спробує перетнути кордон інших країн, то її затримають компетентні органи для екстрадиції до України. 

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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