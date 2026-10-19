Україна оплатила ракети Patriot, але частину постачань досі не погодили — Зеленський про дефіцит ППО

Patriot / © Getty Images

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США постачають Україні лише 12 ракет для систем протиповітряної оборони Patriot на місяць. Це приблизно вчетверо менше, ніж за президентства Джо Байдена. Частина вже оплачених Україною постачань досі не отримала погодження.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю виданню Bloomberg.

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Не всі постачання погоджено

Ракети до Patriot є основним засобом перехоплення російських балістичних ракет, які завдають значних руйнувань інфраструктурі українських міст. Україна купує ці боєприпаси у США, зокрема за програмою PURL, у межах якої союзники оплачують американську зброю для України.

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За словами Зеленського, зараз Україна отримує 12 ракет на місяць. За адміністрації Джо Байдена постачання були приблизно вчетверо більшими. Тоді ракети передавали безкоштовно як військову допомогу, а нині Україна їх купує.

«Ми заплатили за зброю. Частину постачань погодили, а решту — ні. І це не технічне питання», — наголосив президент.

Захист від балістики: Зеленський запропонував США домовленість

Президент України запропонував Вашингтону домовитися: Україна припиняє удари по російському дизельному паливу, а США постачають ракети Patriot для захисту українських об’єктів.

«Але вони просто хочуть, щоб ми перестали бити по дизпаливу. А якщо ми вдаримо, нас від чогось відключать», — сказав Зеленський.

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Ситуація з перехопленням російської балістики залишається складною. За інформацією CNN, в Україні знову закінчилися ракети-перехоплювачі Patriot. Через це відбити останній масований удар балістичними ракетами не вдалося.

Раніше Зеленський розповідав, що Україна отримує ракети від лідерів інших держав невеликими партіями — по одній-дві. За його словами, масштабно допомогти з такими постачаннями можуть лише США.

Водночас Іспанія та Греція відмовляються передати Україні ракети до Patriot, хоча в частини цих боєприпасів спливає термін придатності.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що в держави є великий дефіцит ракет до систем ППО Patriot. Водночас Україна продовжує отримувати ракети завдяки програмі PURL та допомозі європейських партнерів.

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