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Україна отримала касетні снаряди: Путін панікує і погрожує "дзеркальною дією"

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Україна отримала касетні снаряди: Путін панікує і погрожує "дзеркальною дією"

Путін занервував через отримання ЗСУ касетних боєприпасів від США. Фото: AP

Путін пригрозив, що Росія залишає за собою право на "дзеркальні дії". 

Російський президент-диктатор Володимир Путін назвав передавання Україні касетних боєприпасів від США "злочином". 

Про це він заявив в інтерв'ю державному пропагандистському телеканалу. 

Також він додав, що Росія залишає за собою право на "дзеркальні дії". 

"Українська армія витрачає за добу бойових дій до 5-6 тисяч снарядів 155 калібру, а в США виробляють 15 тисяч на місяць — у них не вистачає, і в Європі вже не вистачає. І вони не знайшли нічого кращого, ніж запропонувати використання касетних боєприпасів",— сказав він.

Нагадаємо, 13 липня стало відомо, що Україна вже отримала від США касетні боєприпаси, але ще не використовувала їх на полі бою.За словами військових, ці снаряди суттєво змінять ситуацію на полі бою. Як повідомив командувач Таврійського напрямку Олександр Тарнавський, їх застосовуватимуть на окремих ділянках фронту.  Згодом у Пентагоні підтвердили, що Україна вже отримала касетні снаряди.

Варто додати, що касетні боєприпаси – це снаряди, ракети або бомби. Вони складаються з контейнерів, що відкриваються в повітрі і розкидають багато малокаліберних бомб на великій території. За відкритими даними, одна касетна бомба може містити щонайменше 10 мін і дрібних деталей до них на спеціальних стінках-перегородках. Відомо, що такі снаряди застосовувалися майже у всіх військових конфліктах після Другої світової. Їх розробляли в СРСР і США.

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Дата публікації
Перегляди
857
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