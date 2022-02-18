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Україна отримала від Естонії ракети для Javelin

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Україна отримала від Естонії ракети для Javelin

Фото: Kaimo Kuusk

Країни Європи продовжують надсилати військову допомогу через російську агресію.

Естонія надала Україні обіцяні ракети для ПТРК Javelin через зростання російської загрози.

Про це повідомив посол Естонії в Україні Каймо Кууск на сторінці у Twitter.

"Просто доставляємо протитанкові ракети Javelin від Естонії нашим українським друзям", - написав посол та опублікував відповідні фотографії.

Наразі офіційної інформації від Міністерства оборони України немає. Кількість снарядів для Javelin Естонія не розкриває.

Нагадаємо, естонський диплом раніше повідомляв про те, що ракети для Javelin будуть відправлені до України у найбільш стислі терміни після надання дозволу від Вашингтона. Вироблені військові ракети у Сполучених Штатах Америки.  

Варто зазначити, в Естонії заявляли про готовність передати 122-міліметрові гармати Д-30, але необхідний дозвіл інших держав – Німеччини як виробника і Фінляндії як попереднього власника.

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