Україна отримала від Німеччини новий пакет військової допомоги: що до нього увійшло

Україна від Німеччини отримали новий пакет військової допомоги. До нього увійшли, зокрема, танки Leopard, броньований транспорт та автівки швидкої допомоги.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби німецького уряду.

Як стало відомо, до нового пакету допомоги увійшли 10 танків Leopard 1A5. Загалом, наша держава вже отримала 30 таких танків, Німеччині залишилося поставити ще 105.

Окрім того, ЗСУ отримають:

14 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (усього: 60);

п'ять гусеничних машин швидкої допомоги Warthog;

тисяча снарядів 155 мм (усього: 19 500);

бронемашина для розмінування WISENT 1 (усього: 11);

10 розвідувальних дронів VECTOR (усього: 142);

10 000 захисних окулярів (усього: 90 000);

14 радарів GO12 (усього: 46);

три машини для захисту кордонів (усього: 233);

чотири тягачі 8x8 HX81 і чотири напівпричепи;

16 вантажівок Zetros (усього: 216);

три автомобілі (всього: 300);

13 вантажівок MAN TGS (усього: 25);

1,4 млн патронів (усього: 47,1 млн).

Додамо, що німецькі танки Leopard різних модифікацій призначені для прориву укріплених позицій російських окупантів, знищення ворожих точок, техніки та живої сили.

Нагадаємо, що Пісторіус підтвердив подвоєння військової допомоги від Німеччини для України.

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