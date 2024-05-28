Підсумки візиту до Бельгії: Зеленський висловився про новий етап відносин

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна та Бельгія розпочали нову сторінку відносин. Це важливо для стабільності та безпеки всієї Європи.

Про це глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі.

“Александре, пане Премʼєр-міністре, я вдячний за амбітну та змістовну безпекову угоду між нашими державами. Саме зараз, коли Росія намагається розширити і подовжити війну, нам потрібно якнайбільше цілком конкретних кроків, які наближають мир. Перше: маємо чітку фіксацію постачання для України бойових літаків. Ми зафіксували в угоді кількість F-16, які Україна отримає від Бельгії. Це 30 машин. Друге: на цей рік ми зафіксували рівень фінансової підтримки для нашої оборони від Бельгії – майже мільярд євро”, - наголосив Володимир Зеленський.

Крім того, глава держави подякував уряду Бельгії за незмінну підтримку українських зусиль та спільної роботи з партнерами щодо приєднання нашої держави до Євросоюзу й НАТО.

“Сьогодні ми обговорили, що цього року Україна отримає 1 мільярд 700 мільйонів євро з прибутків від заморожених російських активів. Дякую Бельгії та пану Премʼєр-міністру Александру Де Кроо особисто за принципову підтримку Глобального саміту миру, який розпочнеться 15 червня”, - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, що Зеленський емоційно висловився про удари по цілях у РФ.

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