Україна отримає ліцензію на виробництво зброї від Чехії: про що йдеться

Країна наголосила, що підтримуватиме нашу державу до перемоги.
В України та Чехії є спільні проєкти, які перебувають на різних стадіях розробки. Зокрема, йдеться про перенесення виробництва штурмової гвинтівки CZ BREN 2 та лінії виробництва малокаліберних боєприпасів від компанії Sellier & Bellot.
Про це повідомляє Міноборони країни.
Співпраця міцнішає
Як відзначив заступник міністра оборони Даніель Блажковець, який взяв участь у першому в історії України Міжнародному форумі оборонної промисловості у Києві, підтримка з боку Чехії триватиме до остаточної перемоги України.
"Наша підтримка змінилася з рівня військової допомоги та постачання готової продукції на довгострокове інтенсивне оборонно-промислове співробітництво, в якому задіяні не лише наші армії, а й підприємства ОПК, як державні, так і приватні. Однак ми хочемо розвивати цю співпрацю ще далі", – наголосив заступник міністра оборони Даніель Блажковець.
Раніше стало відомо, що Чехія може передати Україні радянські бойові гелікоптери Мі-24.
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