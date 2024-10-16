Україна отримає майже пів сотні американських танків Abrams: що відомо — ABC News

Термін служби цих танків добігає кінця, тому вони потребуватимуть ремонту перед відправленням до Європи.

Україна отримає від Австралії 49 танків Abrams у межах пакету військової допомоги на 245 мільйонів доларів.

Про це повідомив міністр оборонної промисловості Австралії Пет Конрой, якого цитує ABC News.

"Ці танки забезпечать українським Збройним силам більшу вогневу міць і мобільність", - заявив він.

Термін служби цих танків добігає кінця, тому вони потребуватимуть ремонту перед відправленням до Європи. Австралійська армія використовувала Abrams M1A1 в період від 2007 до 2024 року.

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При цьому консультант з питань оборони Джей Сі Додсон, який допомагав у проведенні початкових переговорів стосовно австралійських танків, зазначив, що вони перебувають у досить хорошому робочому стані.

Постачання Австралією 49 танків Abrams до України поставить цю країну на перше місце серед інших країн-донорів. Раніше ЗСУ отримали тільки 31 танк Abrams у тій самій версії від США.

Нагадаємо, танки Abrams американського виробництва вважаються одними із найкращих у світі, проте вони виявилися вразливим на полі бою в Україні.

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