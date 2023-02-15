Україна отримає менше танків Leopard, ніж обіцяли західні партнери - очільник Міноборони Німеччини

Танкі, які передасть Польща, надійдуть на поле бою лише наприкінці квітня, оскільки перед відправленням вони потребують ремонту.

Західні союзники намагаються зібрати два повні батальйони танків Leopard 2 для відправлення до України, як і обіцяли, та поки це вдається важко.

Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у середу, 15 лютого, після зустрічі з колегами з НАТО в Брюсселі, пише Bloomberg.

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"Ми не досягнемо чисельності батальйону", - відповів від журналістам на пресконференції.

За його словами, Німеччина і Португалія є єдиними двома країнами, які взяли на себе зобов'язання відправити до України Leopard 2A6: 14 танків пообіцяв уряд у Берліні і три - Португалія.

Він додав, що Польща зібрала близько 30 одиниць старішої версії A4 Leopard 2, що майже достатньо для стандартного українського батальйону з 31 особи, але багато з них у поганому стані та потребують ремонту. Через це ці танки потраплять на поле бою лише наприкінці квітня.

Німецькі танки Leopard для України

Наприкінці минулого місяця канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін та його союзники швидко створять для України два батальйони бойових танків, а США пообіцяли надіслати 31 одинцю M1 Abrams.

Як повідомляє Welt, Нідерланди та Данія не нададуть Україні бойові танки Leopard 2. Як пояснив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, його країна готова надати 18 орендованих у Німеччини Leopard 2, однак у Німеччині заявили, що ці танки недоступні для України. А в Данії повідомили, що не надсилатимуть 44 танки найсучаснішої моделі Leopard 2A7, якими володіють.

Тим часом Польща вже надала 250 пострадянських танків Т-72 і готує ще 60 модернізованих танків та 14 Leopard.

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