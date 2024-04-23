Україна отримає від Британії новий пакет озброєння: до складу ввійшли кілька видів ракет

Велика Британія виділила найбільший в історії пакет військової допомоги для України розміром 617 млн доларів. До його складу серед іншого ввійшли 1600 ракет різних класів.

Про це пише Defence Express.

Ці кошти підуть на закупівлю боєприпасів, засобів ППО, БпЛА та засобів інженерної підтримки. Україна також отримає техніку з запасів Міноборони Британії.

До складу анонсованого пакета допомоги входять:

160 бронеавтомобілів Husky;

162 бронеавтомобілів MRAP;

78 всюдиходів;

60 рейдових та водолазних човнів та катерів;

4 млн патронів для стрілецької зброї;

1600 ударних та зенітних ракет;

додаткові крилаті ракети Storm Shadow.

Щодо зенітних ракет, які увійшли у новий пакет допомоги, ймовірно, йдеться про ракети ASRAAM, які використовуються у створеному для України неанонсованому ЗРК, а також ракети Starstreak або Martlet до ЗРК ближньої дії Stormer HVM.

"Щодо ударних ракет (а використано було саме такий термін - strike missiles), то з огляду на те, що Велика Британія вже постачала до України мова може йти одразу про дві ракети", – йдеться у повідомленні.

На думку експертів, одна з них – легка універсальна ракета Martlet, яка при загальній вазі 13 кг має 3-кілограмову бойову частину та лазерну систему наведення. Ці ракети ефективно використовуються проти легкої бронетехніки.

Другий вид ракет – 50-кілограмова Brimstone, яка є високоточним протитанковим боєприпасом. Brimstone запускається з наземних установок і має дальність 12-20 км залежно від модифікації.

"Ця ракета має вкрай ефективну систему наведення з активною радіолокаційною головкою, яка розрізняє цілі на фоні землі. А вкрай корисною особливістю Brimstone є алгоритм обміну інформацією між ракетами у польоті, які обмінюються даними щодо цілей та при залповому пуску розподіляють їх між собою автоматично", – пояснили експерти Defence Express.

Нагадаємо, в Держдепі відповіли, коли Україна отримає новий пакет американської військової допомоги.

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