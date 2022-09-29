Україна отримає від США додаткову зброю та кошти для реагування на можливі ядерні інциденти

Сенат США ухвалив законопроєкт про фінансування діяльності уряду, яким передбачено, зокрема, військову та економічну допомогу Україні в її протистоянні російській агресії.

У четвер, 29 вересня, американський Сенат підтримав тимчасове фінансування діяльності федерального уряду до 16 грудня. Таке рішення дозволить не лише повноцінно працювати усім федеральним агентствам США, але й розпочати фінансування додаткової допомоги для України на суму 12,3 мільярда доларів. Зокрема, буде профінансовано "підготовку та реагування на можливі ядерні та радіаційні інциденти в Україні".

Про це повідомляє Reuters.

Цим проєктом закону передбачено як військову, так і економічну допомогу Україні в її протистоянні російській агресії.

Законопроєкт також уповноважує президента Байдена керувати вилученням до 3,7 мільярда доларів для передавання Україні надлишку зброї зі складів США.

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На тлі повідомлень про те, що російські війська загрожують безпеці українських атомних електростанцій, а президент Росії Володимир Путін натякав на те, що може застосувати проти України ядерну зброю, відповідно до закону буде виділено 35 мільйонів доларів “на підготовку та реагування на можливі ядерні та радіаційні інциденти в Україні”.

Обидві палати Конгресу тепер повинні ухвалити закон, перш ніж його можна буде надіслати до Білого дому на підпис президентові Джо Байдену.

Нагадаємо, у Конгресі США більшає противників регулярної військової допомоги Україні на тлі проміжних виборів. Зокрема, постійний потік допомоги втрачає популярність серед республіканців.

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