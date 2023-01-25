Україна отримає з Європи 80 Leopard: Spiegel повідомив, коли надійдуть німецькі танки

Європейські країни планують надати українським військовим основні бойові танки для двох батальйонів - це 80 Leopard - по 40 одиниць. Крім того, Сполучені Штати Америки оснастять ще один батальйон Abrams.

Про це повідомляє німецьке видання Spiegel.

Видання пише, що німецькі танки надійдуть на озброєння ЗСУ до кінця березня 2023-го. Зазначається, що такий крок відбувається в координації з міжнародними партнерами.

"Німці беруть участь (у коаліції - Ред.) з ротою танків Leopard 2A6 у батальйоні, в який, як кажуть, фіни, іспанці та голландці також вносять танки цієї моделі. Поляки та норвежці збирають другий батальйон "Леопардів" типу 2А4. Повідомляється, що третій батальйон прибуде з США з приблизно 30 основними бойовими танками M1 Abrams. Хоча офіційно про це ще не було оголошено", - йдеться у матеріалі Spiegel.

Підготовка українських екіпажів у Німеччині має розпочатися якнайшвидше, йдеться у заяві. Окрім навчання, пакет також включав "логістику, боєприпаси та обслуговування систем".

Leopard Україні

Німеччина 25 січня офіційно вирішила передати Україні 14 танків Leopard 2. Йдеться про роту - 14 танків. Їх передадуть ЗСУ зі складу Бундесверу. Також Берлін дозволив іншим країнам відправляти до України цю сучасну важку техніку.

Польський прем'єр Матуеш Моравецький назвав рішення "великим кроком, щоб зупинити Росію". Голова уряду Великої Британії Ріші Сунак наголосив, що німецькі Leopard та британські Challenger допоможуть ЗСУ.

До слова, напередодні Spiegel з посиланням на власні джерела заявило, що Берлін ухвалив рішення передати Україні основні бойові танки. Зазначалося, що цьому, ймовірно, передували інтенсивні кількаденні консультації з союзниками, "особливо у Вашингтоні".

Слід зауважити, що під час "Рамштайну" рішення про постачання Leopard не було ухвалене. Німецький міністр оборони Борис Пісторіус заявив, мовляв, готові прискорити передавання танків. Втім, якщо його країна матиме відповідні домовленості із союзниками.

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