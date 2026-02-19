Україна отримає прямий доступ до секретної інформації НАТО: що відомо

Україна - НАТО

Україна та НАТО цього року можуть запустити технічний канал для обміну конфіденційною інформацією.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив директор з імплементації програм Центру, старший національний представник України в інституції полковник Валерій Вишнівський.

За його словами, одним із ключових напрямів роботи є створення системи закритого обміну даними між Міністерством оборони, Генеральним штабом ЗСУ та структурами Альянсу. Наразі такого механізму між Україною та НАТО не існує.

“Йдеться про розбудову системи таємного обміну інформацією. Ми плануємо запустити тестовий проєкт, який стане важливим етапом у розвитку відносин України та НАТО. Міністерство оборони і Генеральний штаб отримають інструмент миттєвого обміну даними з органами Альянсу в закритому режимі”, — зазначив Вишнівський.

Він підкреслив, що цей процес є частиною підготовки України до майбутнього членства в НАТО. За його словами, країна має бути максимально готовою, коли з’явиться можливість вступу.

“Ми проходимо шлях, який нещодавно пройшли Швеція та Фінляндія перед вступом до Альянсу. Коли відкриється “вікно можливостей”, Україна повинна бути готова на 101%”, — додав він.

Вишнівський також повідомив, що перші тестові системи обміну конфіденційною інформацією можуть з’явитися вже до кінця 2026 року.

Крім того, Центр планує досягти повних оперативних спроможностей до кінця червня, перед самітом НАТО в Анкарі. Основна мета — посилити взаємосумісність України з Альянсом у сфері зв’язку, доктрин, інновацій і спільних підходів до ведення бойових дій.

