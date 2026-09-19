Україна отримає від США та ЄС майже 6 млрд доларів, щоб закрити небо: на що підуть гроші

США та ЄС профінансують гігантський пакет ППО для України / © ТСН

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США схвалили можливий продаж Україні озброєння та обладнання для модернізації протиповітряної оборони на орієнтовну суму $2,68 млрд. До пакета увійшли ракети, пускові установки, радари для боротьби з безпілотниками, а також запчастини, програмне забезпечення й технічна підтримка.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

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Що увійде до пакета

Йдеться, зокрема, про ракети, які в американських документах проходять як S-300 Clone, а також GAM-67. Крім того, Україна запросила ракети з лазерним наведенням збільшеної дальності та обладнання для запуску й модернізації пускових установок.

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Окремою частиною пакета мають стати радари RPS 202, призначені для протидії безпілотникам. Таке обладнання важливе для виявлення та супроводу повітряних цілей під час російських атак.

До угоди також заклали запасні частини, витратні матеріали, ремонтне обслуговування, програмне забезпечення, технічну документацію, транспортну та логістичну підтримку.

США та ЄС допомагають закрити українське небо / © Міноборони України

Хто заплатить за озброєння

Важлива деталь полягає в тому, що фінансування можливого продажу планують забезпечити не лише коштом США. За даними Міноборони, гроші мають надійти від однієї з європейських країн, а також через американську програму Foreign Military Financing, або FMF.

Тобто йдеться саме про можливий продаж, а не про вже здійсненне постачання всього зазначеного озброєння. У разі реалізації угоди Україна отримає додаткові можливості для модернізації та посилення системи ППО.

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Пакет особливо важливий через постійну потребу України захищатися від російських ракет і безпілотників. Його особливість у тому, що він охоплює не лише окремі боєприпаси, а комплекс обладнання для розвитку та підтримки протиповітряної оборони.

ЄС також виділяє мільярди на оборону

Паралельно європейські партнери погоджують фінансування закупівлі американського озброєння для України. У Міноборони повідомили про ще €3 млрд у межах Ukraine Support Loan, які мають спрямувати, зокрема, на критично необхідне американське озброєння та посилення української ППО.

Таким чином, йдеться одразу про два фінансові механізми підтримки — американський і європейський. Їхня спільна мета полягає у збільшенні можливостей України протистояти ракетним і дроновим атакам Росії.

На тлі наближення осінньо-зимового періоду питання запасів ракет, справності комплексів та здатності швидко виявляти й знищувати дрони стає одним із ключових для української оборони. Новий пакет має охопити не тільки озброєння, а й технічне забезпечення, необхідне для його використання та подальшої модернізації.

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Нагадаємо, Україна замовляє 1000 ракет для Patriot, але просить передати ППО з запасів союзників уже зараз. Міністр оборони України Євгеній Хмара закликав партнерів ухвалити фінансові рішення до листопада.

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