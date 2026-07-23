Україна паралізує головний порт Росії: Москва пішла на екстрені обмеження

Нафтовий танкер / © Associated Press

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Росія тимчасово обмежила рух суден до порту Новоросійська та з нього через загрозу атак українських безпілотників.

Про це повідомляє Reuters.

За інформацією трьох джерел у зерновій галузі, обмеження почали діяти 22 липня. Від півночі до 05:00 суднам заборонено заходити до порту та залишати його.

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Співрозмовники агентства стверджують, що відповідне розпорядження було передане усно, а офіційних документів із цього приводу не видавали.

Водночас, за їхніми словами, поза нічними обмеженнями порт продовжує працювати у звичайному режимі, а експорт зерна нібито не зазнав суттєвих змін.

Як працює порт

Новоросійськ є найбільшим морським портом Росії за обсягами перевалки вантажів. Через нього проходить до третини російського експорту зерна.

Запроваджені обмеження з’явилися після аналогічних заходів, які раніше цього місяця ввели в Азовському морі та Керченській протоці.

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Крім зерна, через порт Новоросійська також транспортують нафту, метали та контейнерні вантажі.

Згідно з урядовим розпорядженням від 21 липня, суднам також заборонили швартуватися в районах без засобів протиповітряної оборони у портах Азов в Азовському морі та Кавказ у Керченській протоці.

Водночас Новоросійськ розглядають як один із головних портів для перевалки зерна, яке перенаправляють з Азовського моря.

Після повідомлень про нічні обмеження вересневі ф’ючерси на пшеницю на біржі Euronext зросли на 4,5%.

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Раніше повідомлялося, що завдяки далекобійним дронам та ударам по ППО Україна без власного флоту змусила російські судна ховатися поблизу виходів з акваторії.

Ми раніше інформували, що протягом 12 днів операції «МоЛоЧКа» Сили безпілотних систем ЗСУ уразили 159 суден зі складу «тіньового флоту» Росії в Азовському та Чорному морях.

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