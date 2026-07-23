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Україна паралізує головний порт Росії: Москва пішла на екстрені обмеження
За даними джерел, рішення ухвалили після атак українських безпілотників, хоча офіційно влада стверджує, що робота порту не порушена.
Росія тимчасово обмежила рух суден до порту Новоросійська та з нього через загрозу атак українських безпілотників.
Про це повідомляє Reuters.
За інформацією трьох джерел у зерновій галузі, обмеження почали діяти 22 липня. Від півночі до 05:00 суднам заборонено заходити до порту та залишати його.
Співрозмовники агентства стверджують, що відповідне розпорядження було передане усно, а офіційних документів із цього приводу не видавали.
Водночас, за їхніми словами, поза нічними обмеженнями порт продовжує працювати у звичайному режимі, а експорт зерна нібито не зазнав суттєвих змін.
Як працює порт
Новоросійськ є найбільшим морським портом Росії за обсягами перевалки вантажів. Через нього проходить до третини російського експорту зерна.
Запроваджені обмеження з’явилися після аналогічних заходів, які раніше цього місяця ввели в Азовському морі та Керченській протоці.
Крім зерна, через порт Новоросійська також транспортують нафту, метали та контейнерні вантажі.
Згідно з урядовим розпорядженням від 21 липня, суднам також заборонили швартуватися в районах без засобів протиповітряної оборони у портах Азов в Азовському морі та Кавказ у Керченській протоці.
Водночас Новоросійськ розглядають як один із головних портів для перевалки зерна, яке перенаправляють з Азовського моря.
Після повідомлень про нічні обмеження вересневі ф’ючерси на пшеницю на біржі Euronext зросли на 4,5%.
Раніше повідомлялося, що завдяки далекобійним дронам та ударам по ППО Україна без власного флоту змусила російські судна ховатися поблизу виходів з акваторії.
Ми раніше інформували, що протягом 12 днів операції «МоЛоЧКа» Сили безпілотних систем ЗСУ уразили 159 суден зі складу «тіньового флоту» Росії в Азовському та Чорному морях.