"Україна перебирає на себе роль США у світі": оцінка аналітиків NYT

Україна перебирає на себе роль США у світі

Україна революціонувала наземну війну та завела Росію у глухий кут. Також Україна стала незамінним партнером у сфері безпеки західного альянсу та у війні з Іраном зокрема.

Про це пише The New York Times.

Україна перебирає на себе роль США: огляд аналітиків

Оглядач Девід Френч пише, що Україна, яка могла розпастися на початку повномасштабної війни з Росією, не лише витримала, а й змінила хід війни, адже завела російських окупантів на полі бою у глухий кут.

За його словами, президент України Володимир Зеленський робить те, що було б немислимим ще два роки тому — показує світу, як постамериканський вільний світ може зберегти свободу та незалежність. Перебирання Україною на себе ролі США може бути поганою новиною для Сполучених Штатів.

Стратегічна ситуація у війні в Україні почала змінюватися. Минулого тижня це підтвердив австралійський генерал-майор у відставці та військовий аналітик Мік Райан. Він написав, що Україна значною мірою стабілізувала лінію фронту на Сході. Також поглибила коаліцію, дипломатично ізолювала Росію та помітно розвинула власну збройну промисловість.

Ця сукупність факторів робить Україну менш залежною від зовнішньої підтримки.

«Уже не зовсім коректно думати про Україну як про відчайдушного аутсайдера; вона стає незалежною державою. Навіть борючись за своє існування проти Росії, вона, як повідомляється, досягає оборонних угод з країнами Перської затоки та зі Сполученими Штатами — і цього разу саме Україна надає військову допомогу», — пише Девід Френч.

У лютому 2025 року Трамп висловив Зеленському фразу про відсутність карт, що вже стала «крилатою». За рік ситуація змінилася на стільки, що Україна тепер ділиться власними картами.

Американці припускають, що саме українське військо наразі може бути найзагартованішою у боях сухопутною силою. Попри те, що чисельність армії США більша за українську, Збройні сили США не мають такого унікального досвіду, надто в боях з Росією.

Попри те, що Україна має проблему з людськими ресурсами, війську вдалося адаптуватися до війни за допомогою використання дронів.

Зміна відбувається не лише в Україні. Країни Європи також починають працювати над оборонкою, аби зменшувати залежність від США. Найактивніше працюють Франція, Німеччина та Канада.

«Я не думаю, що американці до кінця усвідомлюють надзвичайну ціну хвастощів та помилок Трампа», — пише аналітик.

Він додав, що другий термін президентства Трампа нашкодить американським альянсам цілого покоління. США може почати втрачати свою роль лідера вільного світу, якщо цей процес не розпочався вже.

Війна в Україні: останні новини

Удари України по російських НПЗ руйнують режим Путіна. Про це заявив політтехнолог Тарас Загородній. Це вже спричинило незворотні процеси всередині Кремля, а серед російських еліт почав назрівати серйозний розкол.

Працює і психологічний ефект: війна все частіше переходить на територію агресора.

Колишній спеціальний представник США з питань переговорів щодо України, посол Курт Волкер, зробив прогноз, за яким Росія невдовзі потребуватиме припинення вогню. Він переконаний, що фінансові та людські ресурси Росії поступово вичерпуються. Фінансова спроможність РФ оплачувати війну зовсім скоро вичерпається.