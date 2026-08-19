Україна перемагає Росію у "космічній" війні: експерти оцінили кампанію ударів по об’єктах РФ

Атака на Росію / © ТСН.ua

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Україна поступово нарощує кампанію ударів по російських об’єктах, пов’язаних із використанням космосу у військових цілях, і, за оцінками американських експертів, у цій «космічній» війні може випереджати Росію.

Про це пише Forbes.

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Останнім епізодом стала атака на Ракетно-космічний центр «Прогрес» у Росії, який виробляє ракети «Союз». Вони використовуються не лише для космічних запусків, а й для виведення на орбіту російських супутників оптико-електронної розвідки.

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Дослідниця Центру вивчення розвідки при Королівському коледжі Лондона Олена Гроссфельд назвала удар по «Прогресу» частиною тривалої кампанії України проти російської космічної галузі.

«Цей останній удар по російських підприємствах космічної галузі — лише один із довгої серії», — заявила вона.

За словами Гроссфельд, раніше українські атаки зачепили головний науково-дослідний центр «Роскосмосу» в Корольові, а також об’єкти космічного зв’язку в Дубні та інших районах.

Космічні об’єкти стають військовими цілями

Експертка з космічної безпеки та стабільності Secure World Foundation Вікторія Самсон зазначила, що поступово розширюється перелік російських об’єктів, які стають цілями українських ударів.

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Зокрема, українські сили атакували радіотелескоп у тимчасово окупованому Криму. За даними експертки, після захоплення об’єкта Росія адаптувала його для вдосконалення супутникової навігаційної системи ГЛОНАСС і військового зв’язку.

«В умовах ескалації космічної війни зараз спостерігається розширення переліку типів об’єктів, які стають цілями», — сказала Самсон.

Гроссфельд наголосила, що удари по підприємствах космічної галузі, які забезпечують військовий зв’язок або інші військові можливості Росії, можуть мати безпосередній вплив на її спроможність вести війну.

«Якщо об’єкт виготовляє обладнання, що використовується для військового зв’язку, на мою думку, він стає законною військовою ціллю», — зазначила вона.

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«Україна виривається вперед»

Експерти вважають, що наслідки атак можуть посилюватися через західні санкції, які обмежують доступ Росії до сучасних технологій та мікросхем. Пошкодження виробничої та дослідницької інфраструктури може зробити російські космічні програми дорожчими й складнішими для відновлення.

За словами Гроссфельд, удари по космічній галузі є частиною ширшої кампанії України проти військової інфраструктури Росії.

«Зі зростанням українських спроможностей завдавати удари вглиб території жоден російський регіон не може почуватися в безпеці», — заявила вона.

Дослідниця також додала: «Україна виривається вперед у всіх своїх ударах — не лише по космічній галузі».

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи удар по космічному центру, заявив, що український план далекобійних ударів по російському військовому потенціалу реалізується, а можливості РФ необхідно послідовно зменшувати.

Водночас експерти попереджають, що «космічна» війна може вийти далеко за межі наземних об’єктів. Росія розробляє протисупутникові можливості, а США паралельно створюють власні системи орбітальної оборони.

За словами Самсон, поки що це радше «холодна війна», оскільки супутники безпосередньо не знищувалися, однак ризик переходу до відкритого протистояння в космосі зростає.

Нагадаємо, розгортання Росією супутникової мережі «Рассвет», яку позиціонують як аналог Starlink, може створити для України нові ризики на полі бою.

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